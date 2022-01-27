Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 35vom 27.01.2022
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Frisör Maik (39) hat eine entzündete Beule auf der Hand und will so keine Haare mehr schneiden. Seither schmeißt Gattin Helena den Salon allein - doch was treibt Maik eigentlich derweil?

