Folge 27: Die Prinzessin auf der Erbse
23 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12
Der 14-jährigen Emilia soll nach einem Sturz vom Pferd der Gips abgenommen werden. Seit dem Reitunfall behandelt sie ihren Vater wie einen Bediensteten. Doch wieso? Und welches Geheimnis lastet auf ihrem Vater? - Außerdem wird ein 21-Jähriger von seiner Mutter in die Praxis gebracht, weil er sich pausenlos im Schritt kratzt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1