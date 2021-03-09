Die Gemeinschaftspraxis
Folge 23: Mit Haut und Haaren
23 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 12
Die 15-jährige Lena trägt nach ihrem Schüleraustausch nur noch schwarze Kleidung und ist extrem verschlossen. Zusätzlich leidet sie an Haarausfall. Wirklich nur eine allergische Reaktion auf ein Haarfärbemittel? Oder hat Austauschschülerin Daria etwas damit zu tun? - Die 19-jährige Julia leidet unter Atemproblemen und Husten. Aber wieso tritt sie auf einen sprechenden Plüschfrosch ein? Und welches pikante Detail verschweigt sie vor ihrer Mutter und den Ärzten?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1