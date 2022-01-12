Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 21vom 12.01.2022
Folge 21: Gut gehütetes Geheimnis

23 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12

Jonas (37) leidet nach einer Schulter-OP unter unerklärlichen Bauchkrämpfen. Werden die von seinen starken Schmerzmitteln verursacht? Und warum verhält sich seine Freundin so komisch?

SAT.1
