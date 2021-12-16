Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 40vom 16.12.2021
Folge 40: Frisch gezapft

24 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12

Der 50-jährige Horst behauptet, von einem plötzlichen Schwächeanfall heimgesucht worden zu sein, als er die neue Vogeltränke der Nachbarn über den Haufen gefahren hat. Doch die Urinwerte des Taxifahrers sprechen eine andere Sprache. - Die 14-jährige Paloma kommt mit Fieber in die Gemeinschaftspraxis. Während der Untersuchung klagt sie plötzlich auch über stechende Unterleibsschmerzen. Hat der Teenager sich etwa eine Geschlechtskrankheit zugezogen?

