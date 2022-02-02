Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 37vom 02.02.2022
24 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12

Ein Hausmeister mit improvisierter Halskrause und ernsten Symptomen - leidet er an Meningitis? Rentnerin Rita versucht mit den Ärzten der GP sein Vertrauen in die Medizin wiederherzustellen. - Mit einer schweren Hustenattacke fast vom Dach gefallen! Dr. Skupin geht dem mysteriösen Leiden eines Dachdeckers nach, der mit seiner Freundin vom eigenen Vermieter terrorisiert wird! Hat er Lungenkrebs?

SAT.1
