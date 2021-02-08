Die Gemeinschaftspraxis
Folge 3: Dornröschen
23 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 12
Auf dem Weg zum Standesamt stürzt Nadines Verlobter Lauritz so schwer, dass sie zum Arzt müssen. Verpassen sie nun ihre Hochzeit und war der Sturz wirklich nur Zufall? - Vier Wochen nachdem sich der 10-jährige Elias den linken Arm gebrochen hat, ist der Junge erneut mit einer schmerzenden Hand in der Praxis. Doch woher stammen die Verletzungen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
