Die Gemeinschaftspraxis
Folge 4: Weg von hier
24 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 12
Zoe (16) sackt im Sportunterricht plötzlich zusammen. Bereitet ihr der angeborene Herzfehler Probleme oder gibt es eine andere Ursache, die sogar ihr Wesen verändert? - Bereit für den Abschlussball, hat Nina (16) sich herausgeputzt wie eine Prinzessin. Doch ihr Weg führt sie nicht zu der Festivität, sondern in die Gemeinschaftspraxis, wo sie stark humpelnd und völlig ramponiert Hilfe sucht ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1