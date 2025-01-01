Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 5
Folge 5: Wie elektrisiert

24 Min.Ab 12

Ein gereiztes Au-Pair-Mädchen bekommt Migräneattacken, sobald ein Handy in der Nähe klingelt. Was verursacht die Geräuschempfindlichkeit des verzweifelten Teenagers? Unterdessen verblüfft ein 58-Jähriger mit einer abstrusen Geschichte: Hat er sich tatsächlich aus Versehen im Kühlraum eingesperrt? Oder was steckt hinter seiner bedrohlich niedrigen Körpertemperatur?

