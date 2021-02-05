Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 05.02.2021
Folge 7: Kopfsache

23 Min.Folge vom 05.02.2021Ab 12

Die 23-jährige Vanessa leidet seit Wochen unter einer durchgehenden Monatsblutung. Trotzdem will sie sich nicht untersuchen lassen. Wovor hat sie Angst? - Die 12-jährige Annika macht seit vierzehn Tagen fast jede Nacht ins Bett. Leidet sie an Blasenproblemen? Oder hat ihr Einnässen gravierende seelische Ursachen?

