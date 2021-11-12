Die Gemeinschaftspraxis
Folge 14: Schmerzwach
23 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Marianne ist verzweifelt! Seit sechs Monaten hat ihre 24-jährige Tochter Janine starke Schmerzen, die sie in den Wahnsinn treiben. Laut dem bisherigen Arzt ist alles nur Einbildung. Doch ihre Schmerzen sind real. Was hat sie ausgelöst?
