Schmerzwach

SAT.1Staffel 4Folge 14vom 12.11.2021
Folge 14: Schmerzwach

23 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12

Marianne ist verzweifelt! Seit sechs Monaten hat ihre 24-jährige Tochter Janine starke Schmerzen, die sie in den Wahnsinn treiben. Laut dem bisherigen Arzt ist alles nur Einbildung. Doch ihre Schmerzen sind real. Was hat sie ausgelöst?

