SAT.1Staffel 4Folge 23vom 18.01.2022
23 Min.Folge vom 18.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Becky (23) hat kurz vor einem Tanz-Contest so heftige Bauchkrämpfe, dass sie in einen Wäscheständer gefallen ist. Doch das ist nicht alles ...

