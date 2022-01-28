Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Intime Geheimnisse

SAT.1Staffel 4Folge 30vom 28.01.2022
Intime Geheimnisse

Intime GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 30: Intime Geheimnisse

23 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Die 37-jährige Sarah ist wegen einer Fußverletzung in der Gemeinschaftspraxis, doch der Physiotherapeut entdeckt Blut im Schritt der jungen Mutter. Ein Fall für die Gynäkologin ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen