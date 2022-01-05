Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 05.01.2022
Folge 5: Diese Kribbeln

24 Min.Folge vom 05.01.2022Ab 12

Eine 45-Jährige hat plötzlich heftiges Kribbeln in den Beinen und kann sich kaum aufrechthalten. Schlechtes Timing, denn ihr Ehepartner leidet an den Folgen eines Arbeitsunfalls und kann im Familienunternehmen nicht mehr aushelfen. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis begeben sich auf Spurensuche, um dem Paar zu helfen! - Lisa (19) hat nach ihrem Auszug massiv zugenommen. Mutter Caro befürchtet, dass sie ungesund lebt, doch die 19-Jährige streitet dies vehement ab.

SAT.1
