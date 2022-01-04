Die Gemeinschaftspraxis
Folge 8: Oma dreht durch
23 Min.Folge vom 04.01.2022Ab 6
Eine 59-jährige Patientin hat sich nach einem Treppensturz mehrere Verletzungen zugezogen. Bei der Untersuchung fällt jedoch vor allem ihr merkwürdiges Verhalten auf. Ist die Patientin an Alzheimer erkrankt? - Die 16-jährige Julianne hat starke Periodenblutungen, doch sie will sich unter keinen Umständen untersuchen lassen. Als ihr Kreislauf zusammenbricht, kommt schließlich die Wahrheit ans Licht ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
