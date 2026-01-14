Rätsel um das SchneemonsterJetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 1: Rätsel um das Schneemonster
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lilo, Axel, Poppi und Dominik sind die Gewinner eines Ideenwettbewerbs für witzige Knickerbockerhosen. Zur Belohnung dürfen sie gemeinsame Ferien in einem noblen Skiort verbringen. Doch dort treibt ein fürchterliches Schneemonster sein Unwesen. Der Skilehrer Sepp weicht ihren Fragen aus. Dafür werden sie von zwei fremdländisch aussehenden Männern angesprochen. Dann verschwindet plötzlich Poppi. In ihrem Zimmer entdeckt Lilo einen Entführerbrief.
