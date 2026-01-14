Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Axels Tante Pauline wird in ihrem Haus von einem schauderhaften grünen Wesen in Angst und Schrecken versetzt. Handelt es sich dabei um einen Außerirdischen? Und hat die Erscheinung etwas mit den Zeitungsmeldungen über in Wien gelandete Ufos zu tun? Die Spur einer fliegenden Untertasse scheint ins verfallene Nachbarhaus zu führen. Da wirft Axel mit einem Fleischklopfer auf ein unbekanntes Flugobjekt.

