Die Knickerbocker-Bande
Folge 12: Das Phantom der Schule
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein Phantom treibt sich im alten Schulgemäuer herum und veranstaltet allerlei Zauber. Da die Knickerbocker nicht an Gespenster glauben, machen sie sich auf die Suche nach dem Phantom. Ihr Verdacht richtet sich gegen den Bauspekulanten Gugner, der auf dem Schulgelände ein Parkhaus errichten will. Auch der Schulwart Paul benimmt sich auffällig und taucht immer da auf, wo das Gespenst gerade sein Unwesen treibt. In der Nacht schleichen sich die Kinder in die Schule und werden dabei vom Schulwart überrascht.
Die Knickerbocker-Bande
