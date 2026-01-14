Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Knickerbocker-Bande

Das Phantom der Schule

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Das Phantom der Schule

Das Phantom der SchuleJetzt kostenlos streamen

Die Knickerbocker-Bande

Folge 12: Das Phantom der Schule

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein Phantom treibt sich im alten Schulgemäuer herum und veranstaltet allerlei Zauber. Da die Knickerbocker nicht an Gespenster glauben, machen sie sich auf die Suche nach dem Phantom. Ihr Verdacht richtet sich gegen den Bauspekulanten Gugner, der auf dem Schulgelände ein Parkhaus errichten will. Auch der Schulwart Paul benimmt sich auffällig und taucht immer da auf, wo das Gespenst gerade sein Unwesen treibt. In der Nacht schleichen sich die Kinder in die Schule und werden dabei vom Schulwart überrascht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Knickerbocker-Bande
Studio 100 International
Die Knickerbocker-Bande

Die Knickerbocker-Bande

Alle 1 Staffeln und Folgen