Die Knickerbocker-Bande

Der Ruf des Gruselkuckucks

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Die Knickerbocker-Bande

Folge 5: Der Ruf des Gruselkuckucks

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

In der "Villa Fürchterlich" soll es spuken. Um seinen Mut zu beweisen schleicht Dominik in der Nacht durch das alte Gemäuer, als plötzlich ein gellender Schrei ertönt: Der Gruselkuckuck. Dominik ergreift die Flucht. Doch was hat es mit dem seltsamen Vogel auf sich und wer versucht, die Erbin der Villa aus dem Haus zu vergraulen? Die Knickerbocker finden heraus, daß in dem alten Haus der Schlüssel zu einem wertvollen Schatz verborgen ist.

