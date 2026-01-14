Spuk am Sternenhof (Weihnachtsspecial)Jetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 6: Spuk am Sternenhof (Weihnachtsspecial)
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür und die Knickerbocker-Bande quartiert sich auf dem Bauernhof von Axels Verwandschaft ein. Bald wir offensichtlich, dass es mit dem Hof nicht zum Besten steht. Onkel Waldemar und Tante Olga stehen vor dem Ruin und nächtlich tobt die Wilde Jagd ums Haus. Es spukt am Sternenhof und den vier Juniordetektiven der Knickerbocker-Bande bleiben weder Begegnungen der unheimlichen Art noch Schneestürme erspart. Ob sie das Rätsel um den Sternenhof lösen können?
Die Knickerbocker-Bande
Genre:Familie, Kinder, Mystery, Abenteuer
Altersfreigabe:
6