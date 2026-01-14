Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Knickerbocker-Bande
Staffel 1Folge 3vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein schauriger Kahn voller Spukgestalten fährt nachts über den See. Jeden, der das Schiff gesehen hat, holen sich die Geister - so lautet die Sage um die Erscheinung. Als Lilos Cousine Julia spurlos verschwindet und man ihr Auto am Seeufer findet, treten die Knickerbocker in Aktion. Sie stoßen auf einen verdächtigen jungen Mann, der sich am Seeufer herumtreibt. Dann verschwindet Lulu und über dem See erscheinen die Leuchtzeichen S-O-S.

