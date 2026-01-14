Die Tonne mit dem TotenkopfJetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 8: Die Tonne mit dem Totenkopf
Folge vom 14.01.2026
Eine wildgewordene Kuh verfolgt Axel auf einer Almwiese. In letzter Sekunde rettet er sich mit einem Sprung in den eiskalten Bergsee. Doch was hat es mit der "Horrorkuh" auf sich? Der Eigentümer der Kuh reagiert mehr als abweisend auf Alex' Fragen und telefoniert gleich nach seinem Besuch mit einem mysteriösen Dr. Salba. Die Knickerbocker-Bande beobachtet ihn, wie er heimlich große Fässer mit aufgemalten Totenköpfen in einer Waldhöhle versteckt.
Genre:Familie, Kinder, Mystery, Abenteuer
Altersfreigabe:
6