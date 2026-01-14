Wenn die Turmuhr 13 schlägtJetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 13: Wenn die Turmuhr 13 schlägt
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Warum ertönen um Mitternacht dreizehn Glockenschläge vom alten Kirchturm? Und weshalb verläßt Poppis Cousin Heinz regelmäßig nachts das Haus mit einem ganzen Sack voller Banknoten? Tagsüber läuft er von Kiosk zu Kiosk und kauft für große Scheine Zigaretten. Ist der brave Student ein gerissener Ganove? Fast die ganze Nachbarschaft verhält sich ähnlich. Eine heiße Spur führt die Knickerbocker in einen Esoterikladen. Doch als Lilo ihn verläßt, wirkt sie völlig geistesabwesend.
Die Knickerbocker-Bande
Genre:Familie, Kinder, Mystery, Abenteuer
Altersfreigabe:
6