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Die Knickerbocker-Bande

Die Karategummibären

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Die Karategummibären

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Die Knickerbocker-Bande

Folge 10: Die Karategummibären

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wer sind die "Karategummibären", die überall in der Stadt auftauchen, Leute verprügeln, teure Kleider zerreißen und den Vater eines Mitschülers ohrfeigen. Die Spur führt zu einer Pizzeria, doch der Besitzer erteilt der Knickerbocker-Bande eine unwirsche Abfuhr. Dann wird auch noch ein Juwelierladen ausgeraubt. David, Martin und Nora, drei Schulkameraden der Knickerbocker, scheinen in diese dubiose Geschichte verwickelt zu sein.

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