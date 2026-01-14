Die Knickerbocker-Bande
Folge 10: Die Karategummibären
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wer sind die "Karategummibären", die überall in der Stadt auftauchen, Leute verprügeln, teure Kleider zerreißen und den Vater eines Mitschülers ohrfeigen. Die Spur führt zu einer Pizzeria, doch der Besitzer erteilt der Knickerbocker-Bande eine unwirsche Abfuhr. Dann wird auch noch ein Juwelierladen ausgeraubt. David, Martin und Nora, drei Schulkameraden der Knickerbocker, scheinen in diese dubiose Geschichte verwickelt zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Knickerbocker-Bande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6