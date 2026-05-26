Die Landarztpraxis
Folge 97: Wessen Tanzbereich?
34 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Vicki teilt Simon mit, dass sie ihn als Patienten an Alexandra abgeben wird, um professionelle Distanz zu wahren. Simon vermutet, dass Fabian hinter dieser Entscheidung steckt. Während es Simon zusetzt, dass Vicki mit ihren Gefühlen für ihn scheinbar abgeschlossen hat, ist Fabian mit der Entwicklung der Dinge mehr als zufrieden. Doch er ahnt nicht, dass Vicki Simon insgeheim nicht vergessen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln