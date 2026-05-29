Die Landarztpraxis
Folge 105: Traurige Einsicht
34 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Vicki hadert mit ihren Gefühlen für Simon und überlegt, was das für ihre Beziehung zu Fabian bedeutet. Nach einer Aussprache mit Fabian möchte sie jedoch weiter an ihrer Beziehung arbeiten. Doch dann wird ihr durch Bastis und Leos Hochzeitspläne klar, dass sie sich die ganze Zeit etwas vormacht. Vicki befürchtet, Konsequenzen ziehen zu müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln