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Die Landarztpraxis

Traurige Einsicht

SAT.1Staffel 4Folge 105vom 05.06.2026
Traurige Einsicht

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Die Landarztpraxis

Folge 105: Traurige Einsicht

34 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Vicki hadert mit ihren Gefühlen für Simon und überlegt, was das für ihre Beziehung zu Fabian bedeutet. Nach einer Aussprache mit Fabian möchte sie jedoch weiter an ihrer Beziehung arbeiten. Doch dann wird ihr durch Bastis und Leos Hochzeitspläne klar, dass sie sich die ganze Zeit etwas vormacht. Vicki befürchtet, Konsequenzen ziehen zu müssen ...

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