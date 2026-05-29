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Die Landarztpraxis

Das grüne Monster Eifersucht

SAT.1Staffel 4Folge 101vom 01.06.2026
Das grüne Monster Eifersucht

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Die Landarztpraxis

Folge 101: Das grüne Monster Eifersucht

35 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Vicki unterdrückt alle aufgekommenen Gefühle für Simon, um für Fabian da zu sein. Der ist dankbar für ihren Zuspruch, denn er fühlt sich für den Zusammenbruch seines Vaters verantwortlich - zumindest bis er zufällig den Appell findet, den Vicki für Simon geschrieben hat. Obwohl Fabian von Alexandra erfährt, dass Vicki Simon damit nur einen Platz in der Studie verschaffen wollte, liest sich der Brief für ihn wie das reinste Liebesgeständnis.

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