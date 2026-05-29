Das grüne Monster EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 101: Das grüne Monster Eifersucht
35 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Vicki unterdrückt alle aufgekommenen Gefühle für Simon, um für Fabian da zu sein. Der ist dankbar für ihren Zuspruch, denn er fühlt sich für den Zusammenbruch seines Vaters verantwortlich - zumindest bis er zufällig den Appell findet, den Vicki für Simon geschrieben hat. Obwohl Fabian von Alexandra erfährt, dass Vicki Simon damit nur einen Platz in der Studie verschaffen wollte, liest sich der Brief für ihn wie das reinste Liebesgeständnis.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln