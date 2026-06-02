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Die Landarztpraxis

Hintergedanken

SAT.1Staffel 4Folge 102vom 02.06.2026
Hintergedanken

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Die Landarztpraxis

Folge 102: Hintergedanken

34 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Vicki merkt, dass Fabian zunehmend ihre Nähe sucht. Den wahren Grund dafür ahnt sie allerdings nicht: Fabians neu entfachte Eifersucht auf Simon. Und diese befeuert Vicki unabsichtlich, als sie erneut für Simon da ist. Dieser hat mit dem bevorstehenden Geburtstag seines verstorbenen Sohnes zu kämpfen. Fabian sieht sich entgegen Alexandras Rat gezwungen zu handeln und schlägt dabei völlig über die Stränge.

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