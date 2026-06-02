Die Landarztpraxis
Folge 102: Hintergedanken
34 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Vicki merkt, dass Fabian zunehmend ihre Nähe sucht. Den wahren Grund dafür ahnt sie allerdings nicht: Fabians neu entfachte Eifersucht auf Simon. Und diese befeuert Vicki unabsichtlich, als sie erneut für Simon da ist. Dieser hat mit dem bevorstehenden Geburtstag seines verstorbenen Sohnes zu kämpfen. Fabian sieht sich entgegen Alexandras Rat gezwungen zu handeln und schlägt dabei völlig über die Stränge.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln