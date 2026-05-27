Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Sie liebt mich, sie liebt mich nicht

SAT.1Staffel 4Folge 98vom 27.05.2026
Sie liebt mich, sie liebt mich nicht

Sie liebt mich, sie liebt mich nichtJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 98: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht

34 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Vicki ist überrumpelt, als Fabian zum ersten Mal "Ich liebe dich" sagt. Fabian befürchtet daraufhin, Vicki mit seiner unbedachten Äußerung unter Druck gesetzt zu haben. Derweil weiß Vicki nicht, wie sie ihre Gefühle für Fabian benennen soll. Könnte es an Simon liegen, dass sie sich weiterhin scheut, das L-Wort zu benutzen? Unterdessen fordert Georg Fabians volle Aufmerksamkeit, denn gegen den Bürgermeister liegt eine Petition vor.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen