Sie liebt mich, sie liebt mich nichtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 98: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht
34 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Vicki ist überrumpelt, als Fabian zum ersten Mal "Ich liebe dich" sagt. Fabian befürchtet daraufhin, Vicki mit seiner unbedachten Äußerung unter Druck gesetzt zu haben. Derweil weiß Vicki nicht, wie sie ihre Gefühle für Fabian benennen soll. Könnte es an Simon liegen, dass sie sich weiterhin scheut, das L-Wort zu benutzen? Unterdessen fordert Georg Fabians volle Aufmerksamkeit, denn gegen den Bürgermeister liegt eine Petition vor.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln