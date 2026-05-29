Die Landarztpraxis
Folge 104: Aufgeflogen
35 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Zwischen Vicki und Fabian herrscht nach einem Streit weiterhin dicke Luft. Vicki überlegt fieberhaft, wie sie Fabian mehr Sicherheit geben kann, ihr zu vertrauen. Doch dann kommt sie zu einer entscheidenden Erkenntnis: Sie kann sich nicht auf Fabian einlassen, weil ihr Herz noch immer für Simon schlägt. Derweil lässt sich dieser dank der Therapie von Christins Geheimnis nicht aus der Bahn werfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln