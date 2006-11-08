Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 08.11.2006: Ententanz mit 2CV
44 Min.Folge vom 08.11.2006Ab 12
Alle Ludolf-Brüder legen Wert auf Familientraditionen. Jeder der vier hat das Autofahren bereits vor dem Führerschein gelernt, und so soll es auch bei der 16-jährigen Cousine Petra sein. Manni ist begeistert, dass er Fahrlehrer spielen darf und wählt als Anfängerauto eine Ente aus, die natürlich noch hergerichtet werden muss. Wird Manni als guter Lehrer überzeugen, und wie macht sich Petra hinterm Steuer? Zum Dank revanchiert sich Petra beim ewigen Junggesellen Manni mit Tanzstunden. Es könnte nämlich sein, dass er demnächst auf einer Party sein Rhythmusgefühl beweisen muss.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.