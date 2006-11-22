Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 22.11.2006: Ludolf Jr.
44 Min.Folge vom 22.11.2006Ab 12
Wie der Vater, so der Sohn? Sprücheklopfer Uwe prahlt damit, in seiner Jugend ein „wilder Hengst“ gewesen zu sein. Ob Sohn Tommy einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, ist fraglich. Zumindest die Vorliebe für rassige, schnelle Autos hat der Stammhalter aber vom Dad geerbt. Als die beiden in Gemeinschaftsarbeit einen BMW 1802, das klassische Raser-Modell aus den 70ern, aufmotzen, legt sich der Womanizer unter den Ludolfs richtig ins Zeug. Uwe möchte dem BMW nämlich nicht nur eine Rallye-Lackierung verpassen, sondern auch die attraktiven Freundinnen seines Sohnes beeindrucken.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.