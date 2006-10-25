Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 25.10.2006: Creme 21
44 Min.Folge vom 25.10.2006Ab 12
Manni entdeckt in einer Fachzeitschrift die Einladung zu einer Youngtimer-Ralley. Die Ludolfs sind begeistert und wollen natürlich an der „Creme 21“, teilnehmen. Nur auf das passende Modell ihrer Youngtimer-Sammlung können sich die Brüder nicht einigen. Nach zähen Verhandlungen fällt die Entscheidung für einen Granada Baujahr 1975. Nun muss der 2,6 Liter Sechszylinder für die Rallye fit gemacht werden. In einem sind sich alle einig: Der Wagen braucht auf jeden Fall ein kultiges Radio. Wird der ludolfsche Rennschlitten durchhalten, und was werden die Schrott-Experten auf der Tour erleben?
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.