Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 27.09.2006: Uwe will's nochmal wissen
44 Min.Folge vom 27.09.2006Ab 12
Großmaul Uwe und seine Heldentaten! Als Jugendlicher hat sich der Womanizer mit seinen Autos in die benachbarte Kiesgrube gestürzt. Es wird Zeit, dass Uwe wieder zeigt, was noch in ihm steckt. Ein ramponierter VW Scirocco wird zum Stock-Car umgebaut. Und Uwe soll damit an einem Rennen teilnehmen. Manni hat den Wagen für die Bewährungsprobe liebevoll als Maikäfer dekoriert. Außerdem steht auf dem Schrottplatz ein weiteres Großereignis ins Haus: Peter wird Fünfzig! Während der Jubilar wieder einmal für das ganze Team Nudeln mit Gulasch kocht, üben seine Brüder das Geburtstagsständchen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.