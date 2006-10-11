Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 11.10.2006: Ein Herz für Günter
44 Min.Folge vom 11.10.2006Ab 12
Alle Ludolfs haben schon ihre Lieblings-Autos bekommen. Computerhirn Peter einen Ford Capri und einen Manta, Casanova Uwe der Frauen wegen einen Mustang V8 und der verspielte Manni einen goldenen Opel Commodore. Nur Günter ging bisher leer aus. Im Stillen schwelgt das Pokerface in alten Audi Prospekten und erinnert sich an seinen Automatik, Typ 44, Günters ehemaliger Lieblingswagen. Seit über zehn Jahren saß Günter nicht mehr hinterm Steuer. Uwe, Manni und Peter wollen ihren Bruder aufheitern: Ein Audi 100 muss her! Im Anzeigenteil der Lokalzeitung ist schnell das passende Modell gefunden.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.