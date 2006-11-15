Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 15.11.2006: Heimweh
44 Min.Folge vom 15.11.2006Ab 12
Die Youngtimer Rallye Creme 21 führte Peter, Manni und Uwe Ludolf auch durch Garzweiler im Ruhrgebiet. In der alten Heimat hatten die Brüder die Idee, wieder einmal die Stätten ihrer Jugend zu besuchen. Zwischen Bochum und Herne wollen die Schrottplatz-Jungs die Orte aufsuchen, an denen die Ludolf-Saga ihren Anfang nahm. Hier gründete Vater Horst den Familienbetrieb. Günter kann mit soviel Nostalgie nicht umgehen. Er hält im Westerwald die Stellung, während seine Brüder sich in Uwes Limousine, einem Mercedes S-Klasse, standesgemäß auf den Weg machen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.