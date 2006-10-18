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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Die letzte Fahrt

DMAXFolge vom 18.10.2006
Die letzte Fahrt

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 18.10.2006: Die letzte Fahrt

44 Min.Folge vom 18.10.2006Ab 12

Als Manni und Uwe das alte Mercedes T-Modell zum ludolfschen Schrottplatz bringen, müssen sie feststellen, dass sich die Autoleiche kaum noch zum ausschlachten eignet. Mercedes-Fan Uwe erinnert sich allerdings an einen lang gehegten Traum: Warum nicht in einer Nobel-Karosse beerdigt werden? Und bevor es ernst wird, könnte man schon mal Probe liegen. Mit großer Leidenschaft machen sich die vier Schrott-Experten ans Werk und rüsten den ausrangierten Kombi zum feudalen Sarkophag um. Ganz à la Ludolf versteht sich: Ein bisschen Kitsch muss einfach sein!

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