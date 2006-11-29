Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 29.11.2006: Ordnung muss sein
44 Min.Folge vom 29.11.2006Ab 12
Die Ludolfs versinken im Chaos. Die Sammelwut der Brüder hat zur Folge, dass es auf ihrem Schrottplatz im Westerwald aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ordnungs-Freak Manni platzt der Kragen: So kann es nicht weitergehen! Das Ausmisten gestaltet sich für die Schrott-Experten allerdings schwierig. Was geht noch als Ersatzteil durch und was gehört auf den Müll? Hier scheiden sich die ludolfschen Geister. Als Manni auch noch Peters Haufenprinzip in Frage stellt und Regale aufstellen will, gibt es richtig Zoff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.