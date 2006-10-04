Manni weiß, was Autos brauchenJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 04.10.2006: Manni weiß, was Autos brauchen
44 Min.Folge vom 04.10.2006Ab 12
Ein Kunde erkundigt sich bei den Ludolfs nach Teilen für ein Opel Commodore B Coupé Baujahr 1975. Da wird Technik-Experte Manni hellhörig. Immerhin handelt es sich um eines seiner ersten Autos. Peter erfüllt seinem Bruder einen Traum und kauft den alten Commodore. Manni ist total aus dem Häuschen. Er reinigt das goldene Coupé und malt mit einem weißen Spezialstift sogar Schriftzüge auf die Reifen. Nostalgie ist angesagt. Kaum ist der Klassiker wieder hergestellt, durchsucht Manni seinen Kleiderschrank nach passenden Klamotten aus den 70ern und 80ern, dann geht es mit Uwe auf Spritztour.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.