Einzug in die Reality Star AcademyJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 1: Einzug in die Reality Star Academy
48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Jetzt geht’s los: In der Realitystar Academy begrüßen Désirée Nick und Gigi Birofio ihren ersten Jahrgang. 18 vielversprechende Newbies wollen den Sprung zum Realitystar schaffen. Doch das Elitestudium hat es in sich: Schon beim Einzug warten die ersten Prüfungen. Schnell bilden sich Freundschaften – aber auch erste Feindschaften. Die Kandidaten müssen zeigen, ob sie den harten Reality-Regeln gewachsen sind oder ob ihnen die nötige Persönlichkeit fehlt.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn