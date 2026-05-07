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Die Realitystar Academy

Die Masken fallen und der nächste Austauschstudent zieht ein

JoynStaffel 1Folge 9vom 07.05.2026
Die Masken fallen und der nächste Austauschstudent zieht ein

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Die Realitystar Academy

Folge 9: Die Masken fallen und der nächste Austauschstudent zieht ein

46 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Bei der Nominierung schießt so mancher Studierende übers Ziel hinaus. Die Königsdisziplin der Reality bringt in einigen Studierenden neue Facetten zum Vorschein. Empathie, ungute Gruppendynamiken, erste Gefühlsausbrüche - und das alles gleichzeitig. Manche von Desirees Rohdiamanten verlieren ohne Nikotin komplett ihren Glanz. Nach einer Exmatrikulation zieht fast unbemerkt ein neuer Austauschschüler ein. Die Deutschstunde: Reality Edition steht an.

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