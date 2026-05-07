Die Masken fallen und der nächste Austauschstudent zieht einJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 9: Die Masken fallen und der nächste Austauschstudent zieht ein
46 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Bei der Nominierung schießt so mancher Studierende übers Ziel hinaus. Die Königsdisziplin der Reality bringt in einigen Studierenden neue Facetten zum Vorschein. Empathie, ungute Gruppendynamiken, erste Gefühlsausbrüche - und das alles gleichzeitig. Manche von Desirees Rohdiamanten verlieren ohne Nikotin komplett ihren Glanz. Nach einer Exmatrikulation zieht fast unbemerkt ein neuer Austauschschüler ein. Die Deutschstunde: Reality Edition steht an.
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Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn