Zwischen Blitzlicht und FremdschamJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 13: Zwischen Blitzlicht und Fremdscham
45 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Halbzeit in der Realitystar Academy! Und damit Bühne frei für die knallharte Zwischenprüfung von VIP-Dozent Sam Dylan. Zwischen Spagaten, kuriosen Tanzmoves und schrägen Outfits stolpern auf dem großen Catwalk einige geradewegs ins Fettnäpfchen. Ihre letzte Chance? Das pikante Kreuzverhör der Interview-Profis von "Blitzlichtgewitter" überstehen. Eine Studentin sorgt für einen echten Gänsehautmoment im Internat, als sie erstmals ihre bewegende Geschichte preisgibt.
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Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn