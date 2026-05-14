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Die Realitystar Academy

Hochmut und Hochstapler

JoynStaffel 1Folge 11vom 14.05.2026
Hochmut und Hochstapler

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Folge 11: Hochmut und Hochstapler

41 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Désirées Zöglinge kurz vorm Reality-Kollaps: Der bloße Gedanke an die Große Prüfung in Deutsch bringt vor allem Florian wortwörtlich aus dem Gleichgewicht. Vier Hochstapler-Teams müssen entscheiden: Volles Risiko oder Mauerblümchen-Taktik - wer katapultiert sich mit einem blauen Brief ins mögliche Aus? Und damit nicht genug: Rektorin Désirée Nick hält zwei Studierenden den Spiegel vors Gesicht. Sie kommen mit Neuigkeiten zurück, die alle anderen schockieren…

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