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Die Realitystar Academy

Nach dem Drama ist vor dem Drama

JoynStaffel 1Folge 16vom 28.05.2026
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Die Realitystar Academy

Folge 16: Nach dem Drama ist vor dem Drama

41 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Auf dem Dancefloor zeigt Jamie Lee-Lola ganz neue Moves und wird zu Revenge Barbie. Wieder ein Schultag voller fehlgeleiteter Flüssigkeiten. Zwischen tiefen Gesprächen über alte Wunden und einer schweißtreibenden Sportprüfung bleibt niemand verschont. Für das schlechteste Team gibt es einen blauen Brief. Während die einen zittern, plant Florians Clique schon den nächsten hinterhältigen Coup. Spoiler: Das nächste Drama lauert schon um die Ecke!

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