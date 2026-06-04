Freundschaft auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 18: Freundschaft auf dem Prüfstand
41 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Heutige Lektion: Freundschaft on Cam - echt, fake oder irgendwas dazwischen? Darius will Jamie Lee Lola zeigen: er kann auch romantisch. Ryans Plan: buchstäblich ein Griff ins Klo und läuft dabei Gefahr es sich mit der eigenen Allianz zu verscherzen. Und: Who ist the greatest Taktiker in the Academy? Denn bei der großen Prüfung in Sozialkunde müssen drei Reality-Rookies über ihr eigenes und das Schicksal ihrer Mitstudierenden entscheiden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn