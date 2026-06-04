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Die Realitystar Academy

Freundschaft auf dem Prüfstand

JoynStaffel 1Folge 18vom 04.06.2026
Freundschaft auf dem Prüfstand

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Die Realitystar Academy

Folge 18: Freundschaft auf dem Prüfstand

41 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Heutige Lektion: Freundschaft on Cam - echt, fake oder irgendwas dazwischen? Darius will Jamie Lee Lola zeigen: er kann auch romantisch. Ryans Plan: buchstäblich ein Griff ins Klo und läuft dabei Gefahr es sich mit der eigenen Allianz zu verscherzen. Und: Who ist the greatest Taktiker in the Academy? Denn bei der großen Prüfung in Sozialkunde müssen drei Reality-Rookies über ihr eigenes und das Schicksal ihrer Mitstudierenden entscheiden.

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