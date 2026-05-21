Die Realitystar Academy
Folge 14: Eine explosive Info
41 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Heute kracht's gewaltig: Mehrere von Désirées Sternchen müssen dran glauben! Lilli trifft es besonders hart. Florians Party-Motto: Tratschen statt tanzen. Nach jeder Menge Beef endet der Abend jedoch versöhnlich. Aber kaum kehrt Ruhe ein, sorgt eine neue Dozentin für Aufruhr, Florian entdeckt sexuelles Neuland und eine explosive Info droht die Stimmung endgültig kippen zu lassen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn