Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Realitystar Academy

Eine explosive Info

JoynStaffel 1Folge 14vom 21.05.2026
Joyn+
Eine explosive Info

Eine explosive InfoJetzt ohne Werbung streamen

Die Realitystar Academy

Folge 14: Eine explosive Info

41 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Heute kracht's gewaltig: Mehrere von Désirées Sternchen müssen dran glauben! Lilli trifft es besonders hart. Florians Party-Motto: Tratschen statt tanzen. Nach jeder Menge Beef endet der Abend jedoch versöhnlich. Aber kaum kehrt Ruhe ein, sorgt eine neue Dozentin für Aufruhr, Florian entdeckt sexuelles Neuland und eine explosive Info droht die Stimmung endgültig kippen zu lassen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Realitystar Academy
Joyn
Die Realitystar Academy

Die Realitystar Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen