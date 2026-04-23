Neue Gesichter und alte WundenJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 6: Neue Gesichter und alte Wunden
44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Neue Dynamik in der Realitystar Academy: Eine Austausch-Studentin mischt bestehende Cliquen auf und sorgt für frischen Zündstoff. Doch damit nicht genug - im Unterricht taucht plötzlich Melissas Exfreund als Dozent auf. Alte Emotionen kommen hoch, während sich gleichzeitig immer mehr Flirts anbahnen. Die Situation droht zu kippen. Direktorin Désirée Nick fordert klare Leistungen und starke Nerven. Wer jetzt nicht liefert, riskiert den schnellen Rauswurf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn