Erste Nominierung und ExmatrikulationJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 5: Erste Nominierung und Exmatrikulation
44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Das Studium an der Reality Star Academy ist kein Zuckerschlecken. Vier blaue Briefe sind schon verteilt. Nummer fünf vergeben die Studierenden selbst. Hiermit werden die Newbies in der Kernkompetenz des Reality-TVs geschult. Wer nutzt die Gelegenheit für klare Worte und wer zieht den Schwanz ein? 17 Sternchen. 5 blaue Briefe. Eine anstehende Exmatrikulation. Alle Angezählten haben gepackt - denn wer fliegt, fliegt sofort! Ist das Schloss nun wieder groß genug für einen neuen Rookie-Nachzügler?
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Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn