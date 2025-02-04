Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 36
43 Min.Ab 12

Die Polizei hat von einer jungen Frau einen Notruf erhalten. Sie hat ihre Freundin schwer verletzt in der Wohnung aufgefunden und den Täter im Bad eingeschlossen! Die Kripobeamten stehen vor der Wache, als plötzlich ein Auto viel zu schnell aus die zurast und dann eine Vollbremsung hinlegt. Die Beifahrerin springt aus dem Auto und läuft geradewegs auf die Beamten zu und hält ihnen ihr Handy hin ...

SAT.1 GOLD
