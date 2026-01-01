Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 13: Chappells Geheimnis
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Die Schatzsucher haben über Monate viel Arbeit und Forschung in die Bergung des sagenumwobenen Chappell-Gewölbes gesteckt. Nun wollen sie die Früchte ihrer Arbeit ernten.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.