Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Chappells Geheimnis

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 13vom 11.01.2026
Chappells Geheimnis

Chappells GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 13: Chappells Geheimnis

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die Schatzsucher haben über Monate viel Arbeit und Forschung in die Bergung des sagenumwobenen Chappell-Gewölbes gesteckt. Nun wollen sie die Früchte ihrer Arbeit ernten.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen